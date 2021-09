ÜRO juht: maailm on teel katastroofilise 2,7-kraadise soojenemise poole

ÜRO värskes raportis analüüsiti 191 riigi lubadusi emissiooni vähendamise osas ning leiti, et Pariisi kliimaleppes sätestatud eesmärk piirata globaalne soojenemine 1,5 kraadile Celsiuse järgi jääb saavutamata. Nimelt on emissioon vähenemise asemel hoopis tõusuteel.

See tähendab, et «maailm on kursil katastroofilise 2,7-kraadise soojenemise poole», ütles Guterres.

2015. aasta Pariisi kliimaleppes lubasid riigid emisiooni vähendada ning pakkuda tuge kliimamuutusest kõige enam haavatavamatele riikidele.

Valitsustevaheline kliimamuutuste nõukogu (IPCC) avaldas aga augustis raporti, kus hoiatati, et Maa keskmine temperatuur soojeneb 1,5 kraadi võrra juba umbes 2030. aastaks ehk oodatust kümme aastat varem.

IPCC hinnangul peaks süsihappegaasi heide langema kümnendi lõpuks 45 protsenti 2010. aasta tasemest, kui soojenemist tahetakse 1,5 kraadile piirata.

Ent reedeses raportis leiti, et praeguse seisuga kasvab emissioon 2030. aastaks 2010. aastaga võrreldes 16 protsenti.

«Kasvuhoonegaaside emissiooninäitajad liiguvad üldiselt vales suunas,» märkis ÜRO kliimajuht Patricia Espinosa.

Samas lisas ta, et väikese lootusekiire on andnud 113 riiki, kes on oma lubadusi uuendanud, nende seas USA ja Euroopa Liit, kelle emissioon peaks aastakümne lõpuks vähenema 12 protsendi võrra.