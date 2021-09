WHO kohaliku ametniku sõnul ei vasta vaktsiini tootmine standarditele ja hindamine on peatatud seni, kuni ametnikel on võimalik teostada uus inspektsioon vähemalt ühes tehastest, kus Sputnik V-d toodetakse, vahendab Euronews.

Venemaa taotles WHO-lt esimest korda kodumaise koroonavaktsiini heakskiitu juba veebruaris, kuid ei ole siiani erakorralise kasutuse luba saanud. Nii WHO kui Euroopa Ravimiamet (EMA) on öelnud, et ootavad ravimitootjalt endiselt täielikke andmeid vaktsiini tootmise kohta. EMA on keeldunud ütlemast, mis liiki informatsiooni vajaka jäi.