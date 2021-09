Budapesti linnapea püüdleb opositsiooni ühiskandidaadiks Orbáni vastu

Budapesti linnapea on üks viiest kandidaadist juhtimaks peamiste opositsiooniparteide koalitsiooni.

Karácsony ütles, et järgmisel kevadel peetavad valimised kujunevad pigem demokraatia võiduks kui selle mõnitamiseks.

Ungari kuus opositsiooniparteid on suutnud kõrvale heita ideoloogilised erimeelsused ja koordineerivad oma kandidaate pärast aastakümne kestnud kibedaid kaotuseid Orbáni Fideszi parteile, millel on parlamendis kaks kolmandikku kohtadest.

Kuigi Orbán on oma riigis populaarne, on kriitikud süüdistanud teda sageli autokraatlikes tendentsides ja kontrolli haaramises Ungari meedia üle.

Opositsiooni eelvalimised, mis algavad laupäeval ja toimuvad kahes voorus, on osa valimisstrateegiast, et esitada ühised kandidaadid Fideszi vastu igas valimisringkonnas.

See meetod viis märkimisväärsete saavutusteni 2019. aasta kohalikel valimistel, kui koalitsioon sai võidu Budapestis ja veel mitmes suuremas linnas.

Opositsioonipoliitikute sõnul on ühtsuse strateegia ainus viis Orbáni võitmiseks pärast uue valimisseaduse vastuvõtmist 2011. aastal.

Hiljutised küsitlused on näidanud, et ühinenud opositsioon ja Orbáni partei on tasavägised ning seda prognoosivad ka vaatlejad.