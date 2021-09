Nii leidis Mihkelson, et lõunapoolseim Balti riik Leedu on lahingutandriks, mida ta võita ei suuda, valinud Hiina. Samuti nentis Mihkelson usutluses, et sellisel moel nagu Leedus ei tohiks sisepoliitilised hoovused välispoliitikasse sekkuda.