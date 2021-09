Maffia kavandas Itaalia prokuröri poja tapmist

Lõuna-Itaaliast Calabriast pärit Locri klanni 57-aastane liige Antonio Cataldo rääkis, et prokurör Nicola Gratteri pere vastu kavandati kättemaksu 2013. aastal, kirjutas Gazzetta del Sud.

Gratteri on olnud seoses oma tööga juba kolm aastakümmet politsei erilise kaitse all ja ta on ka praegu 'Ndrangheta maffia vastu suunatud suurprotsessi juhtivprokurör.