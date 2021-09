Ungari opositsioon kahtlustab küberrünnakut eelvalimiste vastu

Ungari kuus opositsiooniparteid on suutnud kõrvale heita ideoloogilised erimeelsused ja koordineerivad oma kandidaate pärast aastakümne kestnud kibedaid kaotuseid Viktor Orbáni Fideszi parteile, millel on parlamendis kaks kolmandikku kohtadest.

Valimised peatati vaid kaks tundi pärast seda, kui neid alguse said, süsteemirikke tõttu. Organiseerijate sõnul on tõenäoliselt tegemist küberrünnakuga. Üks organiseerijatest Magyar György ütles Ungari telekanalile ATV, et neil on tarvis juhtunu uurimiseks 36 tundi.