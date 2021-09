USA rahvuspargist leiti kadunud naise surnukeha

Esialgu pole ametlikult kinnitatud, et tegemist on Petito laibaga, kuid naist otsiti just sellest piirkonnast.

«Täielikku kohtuekspertiisi pole veel lõpule viidud, et sajaprotsendiliselt kinnitada, et leidsime Gabby, kuid tema perekonda on sellest teavitatud. See on pere ja sõprade jaoks uskumatult raske aeg,» ütles Jones.