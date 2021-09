Universal Studios avas Pekingis lõbustuspargi

Hollywoodi stuudio filmid «Jurassic Park», «Kung Fu Panda» ja «Harry Potter», lisaks käsilased filmist «Mina, supervaras» on Pekingi äärelinnas asuvas lõbustuspargis kohal.

Külastajad pidid kandma maske ja näitama nutitelefonidest tervisekoodi, mis näitab, kas nad on külastanud kõrge nakkusohuga piirkondi või mitte.

Universal Studios Peking on Hiina pealinna esimene välismaine lõbustuspark.

Maailmas on see kompanii Universal Studios viies teemapark ja Aasias kolmas, Jaapani ja Singapuri järel. Universal Studios kuulub NBCUniversali alla, mis on osa Comcasti korporatsioonist.