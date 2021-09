Poola väitel hakkavad Valgevene migrandilennud saabuma otse piiri äärde

Muuhulgas tõi minister täna peetud pressikonverentsil välja, et läinud nädalal tühistas Minsk viisanõude Pakistani, Jordaania ja Egiptuse kodanikele. «Need on hiiglaslikud põgenike reservuaarid, hiiglaslikud reservuaarid inimestest, kes otsivad paremat elu. See võib tähendada, et kümned või sajad tuhanded inimesed lohistatakse meie idapiirile,» lausus Kamiński, seostades seda ka Grodna lennuvälja tegevuse laiendamisega.