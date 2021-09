KOHALIK VAADE ⟩ Meedia taaspoolastamine lööb Poola suhete pihta USAga

Taaspoolastamine on pigem poliitiline loosung, mis peaks mõjuma rahvuslikult meelestatud valijale, sest PiSi tegelikud eesmärgid on teised. «Meil peab olema oma meedia. Mitte-Poola meedia peaks olema meie riigis erand ja see peaks olema väga harv erand,» ütles Kaczyński aastate eest seda mõistet selgitades.

PiSi sihikul on aga nii välismaistele kui ka Poola enda ettevõtetele kuuluv meedia. See paljastab taaspoolastamise tegeliku eesmärgi: meedia allutamise Kaczyński erakonnale. Samuti selgitab see (taas)poolastamise kitsendusi: ainus sobiv omanik on Poola kapital, mida otseselt või kaudselt kontrollib Kaczyński erakond.