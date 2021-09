Laavavoog tungib La Palma saarel kiiresti edasi

«Esialgu on laava teele jäänud või sellest ohustatud sadakond maja. Aga kõige hullem, mille pärast muretsetakse, on see, et kuna laavat tuleb rohkem, kui alguses arvati – räägitakse 17 000 – 25 000 tonnist –, siis ilmselt jõuab see välja rannikuni, kus on rohkem elumaju ja seal on kahju ilmselt suurem,» ütles Tenerifel elav Merike Teder eile Postimehele.