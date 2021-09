Vene poliitikavaatlejate sõnul näitavad hääletamismustrid, et Ühtne Venemaa sai häältevõltsimisega kümneid miljoneid lisahääli, kuid nendivad, et elektroonilise hääletamise tulek teeb hääletustrendide analüüsi tulevikus võimatuks.

The Moscow Timesi ajakirjanik Jake Cordell tõi Twitteris välja häältevõltsimise analüüsiks kasutatava metodoloogia põhitõed.

«Populaarseim viis Vene vaatlejate seas on vaadata kõiki valimisjaoskondi, mida on peaaegu 100 000, ning võrrelda neid omavahel,» säutsus Cordell ja lisas: «Tekkivat graafikut kutsutakse oma kuju tõttu komeediks. Statistikute sõnul on tekkiv tugev lineaarne trajektoor selge tõestus valimispettusest.»