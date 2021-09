WHO: delta tüvi on teised murettekitavad variandid välja tõrjunud

«Alfa, beeta ja gamma tüve on praegu alla ühe protsendi. Kogu maailmas on tõesti valdav delta,» ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) koroonatõrjetegevust juhtiv Maria Van Kerkhove.

Delta on muutunud tema sõnul elujõulisemaks, nakkavamaks ja asunud välja tõrjuma teisi ringlevaid viirusi. Ta lisas, et deltat on praeguseks tuvastatud enam kui 185 riigis.

Kõik viirused muteeruvad aja jooksul, sealhulgas COVID-19 haigust põhjustav SARS-CoV-2.

2020. aasta lõpus ajendas rahvatervisele maailmas suuremat ohtu kujutavad variantide väljailmumine ÜRO terviseametit iseloomustama neid kui huvipakkuvaid või siis murettekitavaid. WHO otsustas nimetada need kreeka tähestiku tähtede järgi, et vältida nende riikide häbimärgistamist, kus need esmalt tuvastati.

Nelja murettekitava variandi kõrval on ka viis huvipakkuvat, kuid Van Kerkhove sõnul on kolm neist – eeta, ioota ja kapa nüüdseks kvalifitseeritud vaid jälgimisel olevateks variantideks.