Trump kaebas vennatütre ja New York Timesi 2018. aasta artikli eest kohtusse

Donald Trump süüdistab New Yorgi kohtule esitatud hagis Mary Trumpi kokkuleppe rikkumises, kuna ta avaldas president Trumpi isa Fred Trumpi pärandvara üle peetud vaidluses saadud maksudokumendid.

Süüdistus käib ka New York Timesi kolme uuriva ajakirjaniku Susanne Craigi, David Barstow and Russell Buettneri kohta, kes visalt veensid Mary Trumpi dokumente üle andma, teades, et leping keelab neid avaldada.