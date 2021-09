Ukraina presidendi nõunikku üritati Kiievi lähistel tappa

Šefir ise vigastada ei saanud, küll aga sai kannatada tema autojuht. Peaprokurör Irõna Venediktova ütles, et kasutati 7,62-millimeetrise kaliibriga automaatrelva ja rünnakut uuritakse tapmiskatsena. President Zelenskõi lubas rünnakule anda jõulise vastuse.

Šefir ise rääkis toimunust tänasel pressikonverentsil. «Ma ei mõista põhjuseid. Me sõitsime ja järsku kõlasid lasud. Haavati autojuhti, aga ta oli tubli. Me kiirendasime. Oli hirmus. Helistasin koheselt politseisse ja siseministrile,» ütles ta. Nõunik oli tulistamise järel peatanud esimese teel nähtud kiirabiauto, et meedikud saaksid vigastatud autojuhi haiglasse toimetada.