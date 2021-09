USA staabiülemate ühendkomitee esimees kohtus Helsingis oma Vene kolleegiga

Kohtumise taga on USA soov saada Afganistaniga piirnevates riikides sõjaväebaaside kasutamise õigusi ja muud terrorivastaseks võitluseks vajalikku tuge. Venemaa on aga selle vastu.

Kuna USA-l ei ole enam Afganistanis vägesid, on tal vaja baase, luureandmete jagamist ja teisi kokkuleppeid jälgimaks Al-Qaeda ja Islamiriigi (IS) võitlejate tegevust Afganistanis, et hoida ära nende ümbergrupeerumine ning oht Ühendriikidele ja tema liitlastele.