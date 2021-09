Intervjuu ⟩ «Afganistani armee andis alla häbiväärse tehingu tulemusena»

Meie põhiseaduse järgi täidab juhul, kui presidenti pole, riigijuhi ülesandeid asepresident. Ma esindan praegu riiki, mille president on seega Amrullah Saleh. Saleh asub praegu Panjshēri orus (vastupanukeskus Talibanile – J. P.) ning on seotud seal oma asjadega.

Ei tohi teha järeleandmisi terroristlikule rühmitusele, mis on pantvangi võtnud terved linnad. Kui seda terroristlikku organisatsiooni, mis on kantud ÜRO musta nimekirja ning mis iga päev paneb toime sadu kuritegusid Afganistani rahva vastu, tunnustatakse ametlikult valitsusena, siis see on üks suur ebaõiglus kogu inimkonna vastu.