WHO karmistas õhusaaste eeskirju

Liiklusummik. Foto on illustreeriv. FOTO: SERGEY DOLZHENKO

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) karmistas kolmapäeval õhukvaliteediga seotud suuniseid, märkides, et õhusaastest on saanud üks suuremaid ohte inimtervisele, mis põhjustab aastas seitse miljonit enneaegset surma.