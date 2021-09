Maailma suurvõimud ootavad Afganistanilt kaasavat valitsust

Hiina ja Venemaa on kirjeldanud Talibani võitu Afganistanis USA kaotusena, kuid ükski riik pole seni asunud Talibani valitsust tunnustama.

Ta kinnitas, et suurriigid ootavad Afganistanilt naiste ja tüdrukute õiguste austamist ja leiavad, et riik ei või muutuda terrorismi kasvulavaks. Samuti peetakse vajalikuks, et valitsus suudaks esindada kõiki elanikkonna osi.