Nobeli preemia tseremooniad jäävad taas koroona tõttu tagasihoidlikuks

«Nüüd on selge, et selle aasta Nobeli pidustused detsembris, kui laureaate austatakse Stockholmis ja Oslos, on segu digitaalsest ja füüsilisest,» ütles fond.

«Ma arvan, et kõik sooviksid, et see Covid-19 pandeemia oleks juba läbi, aga nii kaugel me veel ei ole,» ütles Nobeli Fondi tegevdirektor Vidar Helgesen.