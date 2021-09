Kristlik-Demokraatliku Partei (CDU) ja Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) ühine esinumber Laschet tõi sel nädalal kampaania lõpuspurdiks enda seltsis valijatega kohtuma ka 16 aastat Saksamaad juhtinud kantsleri Angela Merkeli, kes seni on valimisvõitlusest suuresti kõrvale jäänud.

Teisipäeval oma varasemas valimisringkonnas Läänemere-äärses Stralsundis rahva ette astudes püüdis kantsler rõhutada, et tema jalajälgedes astumine pole kuigi keeruline. «Mu jalanumber on 38,» viskas Merkel nalja, viidates ennekõike kohalikule CDU uuele esinumbrile Georg Güntherile, kuid paratamatult andes mõista, et Laschetki peaks suutma mitte üleliia suured kantslerisaapad ära täita.