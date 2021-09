Veiko Spolitis: Liivimaa lõunaosa kirjutised

Enne kui alustada regulaarset Läti poliitika vaatlust, vaagisin, milline oleks parim uudiste edastamise viis eesti lugejaile. Eestis on saadaval Eesti Rahvusringhäälingu igati informatiivsed uudised Lätist Ragnar Kondi vahendusel ja tähtsamate sündmuste puhul ka siinkirjutaja sule abil. Google’i tõlkemasin teeb oma töö päris hästi ära, juhul kui on huvi keskenduda lätikeelsele inforuumile. Kui aga eesti lugejail on vähegi soovi, siis informatsiooni Eesti lõunanaabrite kohta on hulganisti.