Havanna sündroomi eiramine maksis CIA Austria büroo juhile koha

Viinis on viimasel ajal teatatud kümnetest Havanna sündroomi juhtumitest nii saatkonna kui CIA töötajatel ja nende perekonnaliikmetel. Büroo nimetuks jäänud juht olevat aga suthunud neisse skeptiliselt ja ilmutanud hoolimatust, kirjutas Post luureallikatele viidates.

USA ei tea, mis põhjustab Havanna sündroomi, mida on täheldatud diplomaatidel ja nende lähedastel mitmel pool maailmas.

CIA asedirektor David Cohen ütles eelmisel nädalal, et sündroomi põhjus ja allikad on endiselt mõistatus.

«Kas me oleme jõudnud lähemale? Minu meelest on vastus jah, aga mitte küllalt lähedale, et anda analüütiline hinnang, mida inimesed ootavad,» ütles ta.