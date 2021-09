Postimees Berliinis ⟩ Kliimastreikijad andsid Berliinis Laschetile ninanipsu

Kliimateadlikele hääletajatele valmistab kristlike demokraatide liidri puhul eelkõige pahameelt see, et varem on ta hääletanud ettepanekute vastu, mis puudutavad looma- ja keskkonnakaitset, ning on avalikes sõnavõttudes olnud kliimakaitsemeetmete toetamisel kidakeelne. Tema juhitaval Nordrhein-Westfaleni liidumaal mängib pruunsöe kaevandamine endiselt suurt rolli ning nüüdses valimiskampaanias on kliimast rääkides Laschet kiiresti püüdnud juttu viia tööstuse ja majanduse arengule.