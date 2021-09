Tänavu on teel Kanaaridele hukkunud 800 migranti

Surnute seas oli 177 naist ja 50 last, teatas Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM).

Aastal 2020 hukkus teadaolevalt teel Aafrikast Kanaaridele 320 migranti. IOM-i analüütiku Frank Laczko sõnul on see arv kindlasti tegelikkusest madalam.

«Meie hinnangul on nähtamatud uppumised, kus ühtegi ellujäänut ei ole, sagedased..., kuid neid on sisuliselt võimatu kinnitada,» ütles ta.

Kokku jõudis 2021. aasta esimese kaheksa kuu jooksul üle mere Kanaaridele 9386 migranti. See on 140 protsendi suurune kasv, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, teatas IOM.

Hispaania vabaühendus Caminando Fronteras ütleb, et 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul uppus Kanaaridele suundunud 36 paati.

Migrandid suunduvad üha sagedamini Kanaari saartele alates 2019. aasta lõpust, kui suurendati patrulle Euroopa lõunaranniku lähistel. Kõige lühem marsruut Kanaaridele on enam kui sada kilomeetrit Maroko rannikult, kuid see on tugevate hoovuste tõttu äärmiselt ohtlik.