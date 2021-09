Kanada kohtunik vabastas Huawei finantsjuhi Meng Wanzhou

Kanada ametnikud saavad nüüd loota, et Mengi vabastamine aitab kaasa kahe kanadalase, ärimees Michael Spavori ja endise diplomaadi Michael Kovrigi vabastamisele Hiinas. Nad võeti spionaažis süüdistatuna kinni mõned päevad pärast Mengi vahistamist.

«Viimased kolm aastat on mu elu olnud pahupidi. See oli häiriv aeg mulle kui emale, abikaasale ja firmajuhile,» lisas ta, märkides, et juhtunu andis ka hinnalise kogemuse.