Islandil on pingelised parlamendivalimised

Neli aastat tagasi lõpetas seniolematu vasak-parem-koalitsioon kümmekond aastat kestnud kriiside ja skandaalide ajastu.

Peaminister Katrín Jakobsdóttir püüab saavutada teist ametiaega. Enne Jakobsdóttiri peaministriks saamist polnud tema Vasak-Roheline Liikumine kunagi valitsusse kuulunud.

Arvamusküsitluste järgi võib Althingis mandaadi saada üheksa parteid ja see teeb võimaliku koalitsiooni ennustamise iseäranis raskeks.

«Kuna parteisid on nii palju, arvan, et valitsuse moodustamiseks on palju erinevaid võimalusi,» ütles Jakobsdóttir sel nädalal AFP-le.

Praegusel koalitsioonil on 63-liikmelises Althingis 33 kohta ja koos Vasak-Rohelise Liikumisega kuuluvad sinna konservatiivne Iseseisvuspartei ning paremtsentristlik Progressipartei.

Vaatamata keerulisele koosseisule on see koalitsioon püsinud valimistest valimisteni. Seevastu 2007–2017 peeti skandaalide ja avalikkuse poliitikute suhtes väljendunud usaldamatuse tõttu valimisi koguni viiel korral.

Ekspertide sõnul polnud valitsus rajatud ühiskondlike muutuste elluviimise eeldusele, vaid pigem ühisosa leidmisele riigis, kus oli pikka aega valitsenud ebastabiilsus.

Küsitluste järgi juhib Vasak-Rohelise Liikumise senine koalitsioonipartner Iseseisvuspartei, kelle juht juht Bjarni Benediktsson sihib samuti peaministritooli.

Iseseisvuspartei toetus on kõikunud 20 ja 24 protsendi vahel ning isegi mandaate kaotades jääb ta ilmselt parlamendi suurimaks jõuks.

Praegune rahandusminister Benediktsson on olnud varem ka lühikest aega peaminister. Ta on kindel, et just tema parteist kujuneb tulevase koalitsiooni selgroog.

Benediktsson on üle elanud poliitilisi skandaale, sealhulgas seoses niinimetatud Panama paberite lekkega 2016. aastal.

Iseseisvuspartei kannul on koguni viis parteid, kelle toetus kõigub 10 ja 15 protsendi vahel: Vasak-Roheline Liikumine, Progressipartei, Sotsiaal-Demokraatlik Liit, libertaarne Piraadipartei ja paremtsentristlik Reformipartei.

Ehkki riik on vaid 33 surmajuhtumiga koroonakriisis edukalt toime tulnud, on see kätte näidanud tervishoiusüsteemi nõrgad kohad ja eriti on kannatanud turismisektorist sõltuv majandus.

Samuti on keskseteks valimisteemadeks kliima- ja keskkonnaküsimused.