Suurbritannia plaanib veokijuhtide põua leevendamiseks viisareegleid lihtsustada

Kütuseveoki juhtide põud on toonud viimastel päevadel kaasa pikad järjekorrad bensiinijaamades, sest inimesed eiravad valitsuse palveid mitte paaniliselt kütust kokku osta, pärast seda kui mõned bensiinijaamad pidid tarnete puudumisel uksed sulgema.

Ajakirjanduse andmeil on võimalik, et lühiajalise kava alusel antakse välja kuni 5000 ajutist viisat. Hinnanguliselt on riigis puudu kuni 100 000 raskeveoki juhti.

See võib tähendada kannapööret peaministri Boris Johnsoni valitsuse tegevuses, sest seni on Brexiti järgselt immigratsioonireegleid karmistatud ning Johnson on korduvalt kinnitanud, et ÜK sõltuvus võõrtööjõust peab lõppema.

Johnson on olnud kasvava surve all midagi ette võtta, sest pandeemia ja Brexiti kombinatsioon halvendas veokijuhtide põuda veelgi ning saabumas on veel teinegi kriis, mis seotud järsult kasvavate energiahindadega.

Lisaks kütusepõuale on veokijuhtude puudus toonud kaasa ka katkestused toidu- ja tarbekaupade tarnetes.

Bensiinijaamas järjekorras seisvate autode rivid on pikenenud, eriti Inglismaa kaguosas. Johnsoni kabinet kinnitas reede õhtul, et valitsus «otsib ajutisi meetmeid probleemide vältimiseks».

Downing Streeti kõneisiku sõnul oleks igasugused meetmed «ajaliselt rangelt piiratud», lisaks kinnitas ta, et riigil on «piisavad kütusevarud» ja «mingit puudust pole».

Kuid tundub, et autojuhid pole selles nii veendunud, sest laupäeval tekkisid bensiinijaamades taas järjekorrad.