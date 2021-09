Lavrov: Mali on suhelnud Vene erasõjafirmadega, kuid mitte valitsusega

Euroopa riigid on hoiatanud Malit ÜRO Peaassamblee kõrvalt sel nädalal Vene erasõjafirma Wagner sõdurite palkamise eest.

Pariis kavatseb oma sõjalist kohalolu Malis vähendada ning Mali valitsus on pöördunud Vene erafirmade poole, ütles Vene välisminister Lavrov.

«See on tegevus, mida on viidud läbi seaduslikul alusel,» ütles kõrge diplomaat ÜRO peakorteris New Yorgis pressikonverentsil.