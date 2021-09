Sudaan kutsus riike toetama arengumaid vaktsiinidega

Sudaan on ametlike andmete järgi saanud vaid fraktsiooni vaktsiinidest, mida sel vaja on. Alates märtsist on Sudaani valitsus vaktsineerinud umbes 830 000 inimest 45 miljonist. Praeguse seisuga on Sudaanis registreeritud enam kui 37 500 nakkusjuhtumit ja 2800 surma. Tegelikud arvud on tõenäoliselt palju kõrgemad, kui arvestada testimise puudulikkust, kirjutas Associated Press.