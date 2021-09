Lavrov: Venemaa, USA, Hiina, Pakistan on Talibani küsimuses sünkroonis

Vene välisminister Sergei Lavrov esinemas ÜRO Peaassambleel New Yorgis. FOTO: Vene välisministeerium / TASS / Scanpix

USA, Hiina, Venemaa ja Pakistan teevad koostööd selle nimel, et Afganistanis võimu haaranud Taliban peaks kinni oma lubadustest, iseäranis sellest, et see moodustab kaasava valitsuse ning tõkestab äärmusluse levikut, ütles laupäeval Vene välisminister Sergei Lavrov.