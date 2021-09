Island saab esimese Euroopa riigina naiste enamusega parlamendi

Kõige lähemale on sellele varem jõudnud Rootsi 47 protsendiga.

Maailmas on viis riiki, kus naistele kuulub parlamendis vähemalt pool saadikukohtadest. Need on Rwanda (61 protsenti), Kuuba (53), Nicaragua (51) ning Mehhiko ja Araabia Ühendemiraadid (50 protsenti).