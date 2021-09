Serbia seadis väed Kosovo piiril kõrgendatud valmisolekusse

Politsei saadeti kahte piiriületuspunkti Kosovo põhjaosas. See on piirkond, kus elab serblastest vähemus, kes pole nõus alluma albaanlaste juhitud valitsusele Prištinas.

Valitsuse otsusega nõutakse Serbia numbrimärgiga autodele Kosovosse sisenemisel ajutise numbrimärgi paigaldamist. Otsus on tekitanud serblastes suurt pahameelt, kes juba mitmendat päeva otsuse vastu meelt on avaldanud.

Serblased parkisid oma veoautod ja teised sõidukid teele, et blokeerida pääs piiripunkti.

Belgrad on seisukohal, et otsus nõuda ajutisi numbrimärke on märk riigi iseseisvusest.