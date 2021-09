Vaktsineeritud Sydney elanikud pääsevad lukustusest oktoobri keskel

Koduspüsimise nõue tühistatakse Sydneys ja Uus-Lõuna-Walesis, kui kahe doosiga on vaktsineeritud 70 protsenti elanikkonnast. Uus-Lõuna-Walesi peaminister Gladys Berejiklian avaldas «üsna kindlat veendumust», et see juhtub 11. oktoobri paiku.