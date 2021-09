Kreeta maavärinas hukkus üks, sai viga mitu inimest

«See ei olnud ootamatu vahejuhtum. Me oleme näinud selles piirkonnas (seismilist) aktiivsust mitu kuud. See oli tugev maavärin, see ei olnud merepõhja all, vaid maismaal ja mõjutas asustatud piirkonda,» ütles seismoloog Gerasimos Papadopoulos Kreeka rahvusringhäälingule ERT.