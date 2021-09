Poola siseminister taotleb eriolukorra pikendamist Valgevene piiril

Erakorralised meetmed migrantide vooluga toime tulemiseks kehtestati varem sel kuul. Need keelavad kõigil mitte kohalikel elanikel, seal hulgas ajakirjanikel ja heategevusühenduste töötajatel mineku piiri lähedale.

Ta hoiatas, et kinnivõetud migrantide seas leiti kümnete puhul tõendeid äärmuslusest, seal hulgas sidemeid Talibani ja Islamiriigiga.

Siseministeeriumi andmetel on takistatud ühtekokku 8200 inimesel ebaseaduslikult Poola-Valgevene piiri ületada ning 1200 seda teinut on kinni võetud.

Vabaühendused on hoiatanud humanitaarkriisi eest, kuna õhutemperatuur on hakanud langema. Nad on palunud luba anda migrantidele meditsiiniabi.