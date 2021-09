Ansambel Queen avab Londonis Carnaby Streetil viieks kuuks poe

«Queen The Greatest» pood avab uksed teisipäeval ja viib külastajad tagasi 1971. aastal loodud ansambli algusaastatesse.

Sealt edasi tulid maailmakuulsad hitid, nagu «Bohemian Rhapsody», «We Are The Champions» ja «Don't Stop Me Now».

Poe kahel korrusel on erinevad toad, kus näidatakse Queeni arengut kuni 2010. aastateni, kaasa arvatud legendaarsed kontserdid ja tuurid 1980. aastatel.

Pood on Londoni kuulsal Carnaby Streetil avatud viis kuud ning selle lähedal on teise kultusliku Briti rokkbändi the Rolling Stones pood.

Müügil on hulk mälestusesemeid, sealhulgas Rubiku kuubik, mis kaunistatud bändiliikmete nägudega, ja Monopoli lauamängu «Queeni» versioon ning Brian May autogrammiga kitarrid.

Poe seintele lastakse kontserdisalvestusi, et aidata meeleolu luua, taustaks ansambli surimaid hitid, nagu «We Will Rock You» või «Killer Queen».

«Queeni fännile on see vapustav võimalus tulla siia ja olla ümbritsetud Queeni maailmast, teada, et saad tulla siia rääkima sarnaste inimestega ja leida mälestusesemeid,» ütles AFP-le Keith Taperell, Bravado asepresident, kes vastutab Universal Music grupi turunduse eest.

Hoolimata Freddie Mercury surmast AIDSi tüsistustesse 1991. aasta novembris, tegutses ansambel edasi ja korraldas kontserditurneed ka 2005. ja 2008. aastal, solistiks «Free» laulja Paul Rodgers.

Ameerika iidoli saatest leiti Adam Lambert, kes 2012. aastal üle võttis ja tegi kahe bändi allesjäänud asutajaliikme kitarrist Brian May ja trummar Roger Tayloriga mitmel korral maailmaturnee.