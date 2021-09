Tšehhi ostab Iisraelilt neli Spyderi õhutõrjekompleksi

Tšehhi püüab oma sõjavarustust kaasajastada ja samas arendada suhteid Iisraeliga, kes on juba praegu Tšehhi lähedane liitlane.

Ministeerium lisas avalduses, et kaalus ostmisel üheksat erinevat raketitõrjesüsteemi seitsmelt erinevalt tootjalt.

«Iisraeli Spyder osutus võrdluses kõige tõhusamaks. See on lahendus, mis on kohandatud Tšehhi vajadustele, ühildub NATO standardite ja Tšehhi tootjatega,» seisab avalduses.