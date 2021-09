«Muidugi me arvestame kahepoolsetes suhetes järjepidevusega. Saksamaa on muidugi meie jaoks väga suureks partneriks kaubanduse, majanduse ja investeerimise vallas. Me oleme huvitatud suhete jätkumisest ja laienemisest,» vahendas Peskovi eilseid pressikonverentsil öeldud sõnu The Moscow Times.