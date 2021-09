OTSE POSTIMEHEST ⟩ Saksa valimised võitnud sotsid otsisid tasakaalu tsentrismi ja vasakpoolsuse vahel

«Torkas silma see, et väga paljudel valijatel olid teemad, mis nende jaoks olid olulised, aga nende jaoks oli otsuse tegemine väga-väga keeruline. Päev enne valimisi ütlesid paljud, et ega nad ei tea ja otsustavad homme, kuidas valivad. Tundus, et inimestele on mingisugused teemad olulised, aga nad ei suuda väga hästi leida seda õiget parteid ja paketti, mis neile tähtis on,» võttis äsja Saksamaalt tagasi jõudnud Nuka kokku Berliinis kuuldu.