Jaapani peaministriks pürgiv ultrakonservatiivne naine ärritab feministe

See oleks märgiline sündmus Jaapanis, mis Maailma Majandusfoorumi soolise võrdsuse uuringu kohaselt oli 156 uuritud riigi seas 120 kohal, kus parlamendi alamkoja liikmete seas on naisi vaid 10 protsenti ja kus kõigest kaks praeguse valitsuse 21 ministrist on naised. Kui vaid korra varem on naine võimupartei juhivalimistel kandidaat olnud, siis nüüd on Jaapani Liberaaldemokraatliku Partei juhivalimistel nelja kandidaadi seas kaks naist.