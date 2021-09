Fidesz vaatab Hiina inimõiguste rikkumisele läbi sõrmede

Märke Hiina mõjust on näha kohe Budapesti saabudes, sest lennujaama transiitalal torkavad esmalt silma Bank of China reklaamid. «Always with you,» lubab panga reklaam juba lennujaamas reisijaga alati kaasas olla ning nähtu ja kogetu põhjal peab see ka paika – uhkelt lehvivatest Hiina lippudest ja pangareklaamidest Budapestis ringi jalutades lahti ei saanudki.