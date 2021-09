Pentagoni juht: Afganistani sõjaväe varisemine tabas USA-d üllatusena

«Asjaolu, et meie ja meie partnerite koolitatud Afganistani sõjavägi lihtsalt sulas ära – paljudel juhtudel ainsagi lasuta – üllatas meid kõiki,» ütles ta. «Oleks ebaaus väita teisiti.»

Austin märkis, et USA oli taganud Afganistani sõjaväele varustuse ja lennukid ning oskused neid kasutada.

«Aastate jooksul võitlesid nad sageli vapralt,» ütles ta. «Kümned tuhanded Afganistani sõdurid ja politseinikud hukkusid. Kuid lõpuks ei suutnud me neile pakkuda võidutahet.»

Staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley tõdes, et USA-l puudub kõikehõlmav hinnang Afganistani relvajõudude juhtimismoraalile ja -tahtele.

«Kuid me peame jätkama Ameerika rahva kaitsmist Afganistanist lähtuvate terrorirünnakute eest,» ütles ta, lisades, et uuesti oma read koondanud Al-Qaeda või ISIS, kes soovivad rünnata USA -d, on väga reaalne võimalus.