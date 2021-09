Taani pikendab aasta võrra mingikasvatuskeeldu

«Ainus asi, mida teha, on veel aasta võrra pikendada juba jõus olevat keeldu,» lausus põllumajandusminister Rasmus Prehn.

Eesmärk on kaitsta taanlasi loomadelt inimestele kanduvate haiguste ja nakkuste eest, lisas ta. Mink on ainus seni tuvastatud loom, kes on Covid-19-ga inimesi nakatanud.