USA ajalehetoimetuses viis inimest tapnud mees sai eluaegse vangistuse

Mõrvasüüdistused saanud Ramos, kes on praegu 41-aastane, tunnistas end tapmistes süüdi, kuid väitis, et sooritas rünnaku hullumeelsushoos ning ei olnud seega oma tegude eest vastutav. Vandekohus aga leidis juulis, et ta oli oma tegude eest vastutav.