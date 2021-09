Maailmapärandi nimekirjas olev vihmamets tagastati Austraalia hõimule

Daintree on üks maailma vanimaid vihmametsasid, hinnanguliselt 130 miljonit aastat vana ning asub Suure Vallrahu läheduses.

«Ida Kuku Yalanji hõimukultuur on üks maailma vanimaid eluskultuure ja see kokkulepe tunnustab nende õigust omada ja hallata oma territooriumi, et kaitsta oma kultuuri ja jagada seda külastajatega, kui neist saavad turismitööstuse juhid,» ütles keskkonnaminister Meaghan Scanlon.