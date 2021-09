INTERVJUU ⟩ Mõttekodalane: euroliidu poliitiline kapital Balkanil mureneb kiiresti

Pole mingi saladus, et see on tekitanud juba üsna suure reformiväsimuse. ELi poolelt võime rääkida laienemisväsimusest, kuid kandidaatriikides ja võimalikes kandidaatriikides on reformiväsimus, mis on kahetsusväärne, sest alates sellest, kui üleminekuprotsess piirkonnas algas, on poliitikud rääkinud, et reforme viiakse ellu iseenda pärast, mitte ELi pääsemiseks.