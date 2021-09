ÜLEVAADE ⟩ Hiina on jõudmas tuumaenergeetika püha graalini

Hiinlaste reaktorit toidab uraani asemel toorium, mille kasutamist peetakse ohutumaks ning mis tekitab märkimisväärselt vähem radioaktiivseid jäätmeid. Ühtlasi on tooriumi kasutamine odavam, sest maailma tooriumivarud on uraanivarudest mitu korda suuremad ning seda on lihtsam maapõuest kätte saada.