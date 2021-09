Von der Leyen kutsus Serbiat ja Kosovot läbirääkimistele

«Teel Euroopa Liitu on eriti tähtis, et Kosovo ja Serbia parandaks oma suhteid. Olen erakordselt mures praeguse kriisi pärast. On tähtis, et olukord leeveneks, et naastaks läbirääkimistelaua taha, et jõuaksime vastutustundliku lahenduseni. Ainus tee praeguse olukorra lahendamiseks on läbirääkimised EL-i egiidi all,» ütles von der Leyen Prištinas ühisel pressikonverentsil Kosovo peaministri Albin Kurtiga.