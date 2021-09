Kindral Milley: USA kaotas sõja Afganistanis

«On selge ja see on meile kõigile ilmne, et sõda Afganistanis ei lõppenud soovitud tingimustel,» sõnas Milley.

«Oli kumulatiivne tagajärg reale strateegilistele otsustele, mis ulatuvad ajas pikalt tagasi. Oleme selles mõttes täitnud oma strateegilise ülesande kaitsta Ameerikat Al-Qaeda eest, kuid kindlasti on lõppseis hoopis teistsugune kui see, mida me tahtsime. Siin on palju õppetunde,» ütles president Joe Bideni tippnõunik.